Цены на цветные металлы - 09-02-22

ЛОНДОН, 10 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 9 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.94% и составила 3225.50 долларов США, цена на медь выросла на 1.27% и составила 9841.00 долларов США, цена на свинец выросла на 1.41% и составила 2223.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.04% и составила 23150.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.35% и составила 43250.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.38% и составила 3628.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 71000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.