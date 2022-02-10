Европейские индексы выросли - 09-02-22

МОСКВА, 10 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.57% и составил 15482.01 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.46% и составил 7130.88 пункта, британский FTSE вырос на 1.01% и составил 7643.42 пункта, а российский RTSI вырос на 3.06% и составил 1534.82 пункта.