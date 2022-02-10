Перевал Варденяц закрыт для транспортных средств с прицепом
09:51, 10 Февраль, 2022
По состоянию на утренние часы 10 февраля в районах Талина, Ани, Артика, Ашоцка, Апарана, Арагаца, Туманяна идет слабый снег.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент. Перевал Варденяц закрыт для транспортных средств с прицепом, для других видов транспорта - труднопроходим.
Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.
Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.
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