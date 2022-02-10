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Перевал Варденяц закрыт для транспортных средств с прицепом

Перевал Варденяц закрыт для транспортных средств с прицепом

По состоянию на утренние часы 10 февраля в районах Талина, Ани, Артика, Ашоцка, Апарана, Арагаца, Туманяна идет слабый снег.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент. Перевал Варденяц закрыт для транспортных средств с прицепом, для других видов транспорта - труднопроходим.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.


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