Al Jazeera: машина премьер-министра Ливии попала под обстрел в Триполи

Машина премьер-министра Ливии Абдель Хамида Дбейбы попала под обстрел в Триполи. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники.

Официальных заявлений по поводу случившегося пока нет. Ливийские СМИ также ничего не сообщают о происшествии, которое произошло буквально накануне запланированного на четверг в парламенте заседания по переизбранию премьера.

В Ливии нарастает противостояние между законодательным и исполнительным органами власти. Палата представителей (парламент) Ливии добивается избрания нового главы правительства, настаивая на том, что полномочия Дбейбы истекли еще 24 декабря, когда в стране должны были состояться президентские и парламентские выборы. Однако Дбейба не собирается слагать полномочия, заявляя, что передаст их своему преемнику только после проведения всеобщих выборов в стране, дата которых еще не определена. Он обвинил спикера Акилу Салеха в попытке вновь расколоть страну.