В Армении за прошедший день подтверждено 2 676 случаев COVID-19

По состоянию на 11:00 11 февраля в Армении всего подтверждено 402 403 случая заражения COVID-19, 365 662 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 145 летальных исхода.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 27 029 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 6 743 тестов. Подтверждено 2 676 случаев заболевания COVID-19, вылечились 3 658 заболевших, есть 31 летальный исход.

Всего проведено 2 811 771 тестирование.