Заместители министра ОНКС и представитель GIZ обсудили вопросы развития культурного туризма

Заместители министра образования, науки, культуры и спорта Артур Мартиросян и Альфред Кочарян провели рабочее обсуждение с руководителем программы «Развитие инновационного туризма и технологий для Армении» Германского общества международного сотрудничества (GIZ).

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве ОНКС, Артур Мартиросян отметил важность программ, реализованных при содействии GIZ в сфере начального и среднего профессионального образования, подчеркнув, что в этом плане GIZ является хорошим партнером и играет ведущую роль, в том числе и с точки зрения сотрудничества с другими организациями.

Замминистра подчеркнул также сотрудничество GIZ с Комитетом по науке и сообщил присутствующим, что накануне Национальное собрание приняло Закон «О ратификации Соглашения об участии Республики Армения в Рамочной программе исследований и инноваций «Горизонт Европа» между Республикой Армения и Европейским союзом», в результате чего армянские ученые смогут пользоваться программой сотрудничества ЕС.

В рамках встречи были обсуждены и возможности развития сотрудничества с Германским обществом международного сотрудничества в сфере культуры, в частности, направления реализации совместных программ в сферах культурного наследия, креативной промышленности и современного искусства.

Заместитель министра ОНКС Альфред Кочарян особо отметил важность сотрудничества в сфере культурного туризма, представив приоритеты государства в сфере культуры.

Руководитель программы ЕС для бизнеса «Развитие инновационного туризма и технологий для Армении» Вильгельм Уго, в свою очередь, отметил важность сотрудничества с Министерствами ОНКС и экономики и с Комитетом по туризму по части программы изменений климата.

Заместители министров акцентировали внимание на вопросах популяризации культуры, реализации программ, направленных на наращивание потенциала заинтересованных сторон сектора, подчеркнув активное участие партнеров по развитию и постоянный диалог по этим вопросам.