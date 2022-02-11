Джо Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину
12:32, 11 Февраль, 2022
Президент США Джо Байден призвал всех граждан США, находящихся на Украине, немедленно покинуть страну, ссылаясь на рост угроз военных действий с российской стороной.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает BBC.
Байден заявил, что в случае военного столкновения, он не пошлет войско для спасения американцев, и предупредил, что в регионе все может очень быстро развиваться.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа на фоне напряженности между Украиной и Россией столкнулась с самым большим кризисом своей безопасности за последние десятилетия.
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