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Джо Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину

Джо Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину

Президент США Джо Байден призвал всех граждан США, находящихся на Украине, немедленно покинуть страну, ссылаясь на рост угроз военных действий с российской стороной.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает BBC.

Байден заявил, что в случае военного столкновения, он не пошлет войско для спасения американцев, и предупредил, что в регионе все может очень быстро развиваться.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европа на фоне напряженности между Украиной и Россией столкнулась с самым большим кризисом своей безопасности за последние десятилетия.


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