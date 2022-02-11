Пекин-2022: лыжник Микаэл Микаелян – 61-й в классическом стиле

Как передает «Арменпресс», Микаэл Микаелян, член сборной Армении по лыжным гонкам на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине в мужской гонке классическим стилем на 15 км занял 61-е место. Он преодолел это расстояние с результатом в 43:09,1.

Олимпийским чемпионом в этом виде стал финн Ливо Нисканен с результатом - 37:54,8. Вторым был россиянин Александр Большунов, замыкает тройку Йоханнес Клайбо.

Для Микаеляна Олимпийские игры на этом закончились. С 21 по 27 февраля он примет участие в молодежном чемпионате мира, где на армянского спортсмена возлагаются большие надежды.