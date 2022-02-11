Ален Симонян направил поздравительные послания духовному лидеру Ирана и президенту Ирана

Исполняющий обязанности президента Республики Армения Ален Симонян по случаю 43-й годовщины победы Исламской революции направил Верховному лидеру Исламской революции Сейеду Али Хаменеи и президенту Исламской Республики Иран Эбрахиму Раиси поздравительные послания.

Как передает «Арменпресс», в послании президенту, в частности, говорится:

«Армения придает большое значение последовательному укреплению идущих из глубины веков теплых и добрососедских армяно-иранских отношений.

Армения и Иран в этом году отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, и я с удовлетворением должен признать, что сотрудничество между нашими странами расширяется во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Уверен, что в ближайшее время мы углубим и будем развивать наше двустороннее и многостороннее сотрудничество, основанное на прочном взаимном доверии, во благо прогресса наших государств, стабильности в регионе и благополучия наших народов».

В послании, адресованном Верховному лидеру Исламской революции Сейеду Али Хаменеи, говорится:

«Поздравляю Вас и дружественный народ Ирана с 43-й годовщиной победы Исламской революции!

Наши народы объединяет дружба, основанная на взаимном уважении и доверии, прошедшая многовековые испытания.

Рад отметить, что Армения и Иран в этом году отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Уверен, что армяно-иранские теплые и добрососедские отношения продолжат развиваться и расширяться во благо стабильности в регионе и благоденствия наших народов».