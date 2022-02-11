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Армен Григорян принял заместителя секретаря Совета безопасности РФ Олега Храмова

Армен Григорян принял заместителя секретаря Совета безопасности РФ Олега Храмова

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 11 февраля принял заместителя секретаря Совбеза РФ Олега Храмова, который прибыл в Ереван для участия в армяно-российских межведомственных консультациях по вопросам обеспечения информационной безопасности.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате СБ РА, Армен Григорян подчеркнул эффективность работы, проводимой в последние два дня в рамках армяно-российских межведомственных консультаций. В этом контексте стороны высоко оценили и уровень сотрудничества между Аппаратами Советов безопасности Армении и России.

Касаясь вопросов, представляющих обоюдный интерес, секретарь Совбеза РА и заместитель секретаря Совбеза РФ подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества в сфере информационной безопасности.

В ходе встречи стороны обсудили и дальнейшие шаги по реализации достигнутых межведомственных соглашений.


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