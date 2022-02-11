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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в пятницу у берегов индонезийской провинции Папуа. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 383 км к востоку от города Джаяпура (население - около 134 тыс. человек) - административного центра провинции Папуа. Очаг залегал на глубине 79 км.

Данные об угрозе цунами или возможных разрушениях не поступали.


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