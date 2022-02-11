Маск заявил, что первый орбитальный полет ракеты-носителя Starship состоится в 2022 году

Создатель американской аэрокосмической компании SpaceX заявил об уверенности в проведении первого орбитального полета сверхтяжелой ракеты-носителя Starship, которая будет использована при высадке человека на Луну, в текущем году, передает Арменпресс.

"Я уверен, что мы запустим (Starship - ИФ) на орбиту в этом году", - сообщил Маск в ходе презентации, посвящённой прогрессу работ над проектом Starship.

Ранее полет ракеты планировался на февраль 2022 года. Теперь самой ранней возможной датой полета, если компании будет выдана лицензия, называется март 2022 года.

По плану компании, двухступенчатая ракета-носитель должна стартовать с частного космодрома SpaceX в южном Техасе.

В сентябре 2019 года НАСА обратилась к частным компаниям с предложением поучаствовать в конкурсе по созданию инновационных проектов в рамках программы по разработке системы высадки человека на Луну в 2024 году.

В конкурсе на получение контракта приняли участие SpaceX, Dynetics и Blue Origin в партнерстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.

В апреле 2021 года НАСА объявило, что контракт на высадку астронавтов на Луну в 2024 году получила компания Илона Маска SpaceХ, которая должна разработать посадочный модуль Starship HLS для безопасного возвращения человека на Луну.

В сентябре 2020 года НАСА опубликовало план "Артемида", согласно которому перед космическим ведомством стоит задача по безопасному возвращению человека на Луну в 2024 году.