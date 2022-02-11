Температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов

Во второй половине дня 11-го февраля, с 12-го по 16-е февраля в Ереване осадков не ожидается. Осадки и туманы будут в некоторых районах 11 и 14 февраля во второй половине дня. 12-го, 13-го, 15-го и 16-го февраля осадков не ожидается.

Как передает «Арменпресс», согласно сообщению Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении в дневные часы с 11-го по 13-е февраля температура воздуха постепенно повысится на 4-6 градусов.

Ветер юго-западный, с порывами до 2-5 м/с. 13 февраля в отдельных районах ожидается усиление ветра до 18-23 м/с.

11 февраля в Арцахе ожидается дождь, 12 февраля будет осадков.