Власти Франции продолжат поиски дипломатического урегулирования кризиса на Украине
13:55, 11 Февраль, 2022
Франция продолжит поиски вариантов для дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Как передает Арменпресс, об этом заявил в пятницу в эфире радиостанции "Европа-1" представитель правительства страны, госсекретарь Габриэль Атталь.
"Франция выступает за продолжение поисков дипломатического решения для деэскалации, - сказал Атталь. - Мы намерены продвигаться по этому пути".
Вместе с тем он признал, что ситуация на Украине "остается очень нестабильной".
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