Переговоры политических советников лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Россия, Украина, Франция и ФРГ) по урегулированию ситуации в Донбассе завершились оглушительным провалом, стороны оказались в глубоком тупике, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Очередной раунд переговоров на уровне политсоветников продолжался в Берлине почти девять часов, предыдущая встреча прошла в Париже 26 января. По их итогам глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что стороны не смогли прийти к совместному документу, но подтвердили необходимость выполнения минских соглашений по урегулированию в Донбассе, передает Арменпресс.

"Переговоры завершились оглушительным провалом, потому что Украина продолжает настаивать на выполнении сначала положений по безопасности, гуманитарных соглашений, а потом переходить к политической части (минских соглашений – ред.), Россия требует политического диалога", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.