Государство будет поощрять ученых, желающих жить и работать в Армении

Финансирование науки в Армении за последние годы значительно увеличилось. В 2022-ом году оно по сравнению с 2021-м годом увеличилось на 83%. В 2021 году государственное финансирование составило 13,7 млрд драмов, а в 2022 году - 25,1 млрд драмов. На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс», заместитель председателя Комитета по науке РА Артур Мовсисян отметил, что в настоящее время, по сравнению с 2018 и 2019 годами, финансирование науки почти удвоилось.

«Сфера науки в Армении сегодня более привлекательна, чем два года назад. Вместе с увеличением финансирования увеличилось и количество конкурсов на получение научных грантов, а, следовательно, активизировалось и участие научных коллективов. Увеличилось и финансирование закупок оборудования для научных проектов. Другими словами, возможности расширились, возрос интерес к науке», - сообщил Артур Мовсисян.

С увеличением финансирования науки можно будет ожидать большего прогресса, в долгосрочной перспективе главной задачей является обеспечение среды развития, в которой наука сможет внести свой вклад и в развитие экономики.

Комитет по науке в этом году планирует реализовать различные научные тематические программы по нескольким направлениям. Будут созданы возможности для выезда армянских специалистов за рубеж на обучение, стажировку в лучших научных организациях и учреждениях. В рамках следующей программы содействие получит созданная в Армении научная группа, руководитель которой будет ученый из-за рубежа. Он будет ставить перед группой конкретные научные задачи, подбирать кадры по конкурсу, находиться в Армении в течение нескольких месяцев в году. Другой проект - грант на проживание в другой стране, в рамках которого предполагается работа с находящимися за рубежом армянскими или неармянскими учеными, желающими жить и работать в Армении, формировать научные группы и создавать лаборатории.

«Пока сложно сказать, по каким критериям будут отобраны ученые, но могу сказать, что это зависит от того, какую отрасль науки они представляют. Эти программы должны быть направлены на укрепление тех областей науки, которые либо недостаточно развиты, либо отсутствуют в Армении, таких как право, политология, экономика и т.д.», - сказал Артур Мовсисян.

Согласно намеченным программам, увеличатся перспективы сотрудничества в области науки, будут задействованы новые силы, сформированы новые связи. Артур Мовсисян подчеркнул, что в сфере науки есть серьезная кадровая проблема. Ситуация с кадрами неудовлетворительна, так как количество ученых с годами уменьшилось. Средний возраст ученых высок, а число молодых людей, вступающих в эту область, невелико. Все это привело к тому, что государство должно предпринять кардинальные шаги в плане привлечения кадров со стороны. Одних внутренних ресурсов недостаточно для решения этих проблем.