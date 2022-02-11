Америабанк по основным финансовым показателям за 2021 год - ведущий банк Армении



Америабанк по всем основным финансовым показателям 2021 года вновь признан ведущим банком Армении. Ее активы - 1 096 007 млрд драмов РА; Обязательства - 967 008 млрд драмов РА; Обязательства по отношению к клиентам -711.7 млрд драмов РА; Кредитный портфель - 673.1 млрд драмов РА; Капитал - 128.9 млрд драмов РА; Чистая прибыль - 19.4 млрд драмов РА.