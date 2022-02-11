Пропавший несколько дней назад в Тбилиси американец нашелся

Пропавшего в Грузии пять дней назад гражданина США нашли в Тбилиси живым, как передает Арменпресс, об этом сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.

Где и при каких обстоятельствах удалось найти 39-летнего американца, не сообщается.

Сообщение о пропаже Алекса Лоиджи распространили его знакомые в соцсетях и попросили помочь в поисках.

По информации местных СМИ, мужчина приехал в Грузию в качестве туриста три месяца назад, и в последнее время проживал в одной из столичных гостиниц.

Последний раз на связь Алекс вышел 6 февраля. После чего он несколько дней не отвечал на звонки и смс-сообщения, а затем они и вовсе перестали до него доходить.

По информации "Мтавари архи" американец поселился в гостинице 3 февраля, и проживал там до 7 числа. Мужчина в основном не покидал номер, и не общался с другими постояльцами.

ТВ "Рустави 2" со ссылкой на знакомых Алекса сообщает, что американца в Старом Тбилиси у синагоги заметил один таксист. Тот, по его словам, "выглядел ужасно, казался беспомощным и потерянным".