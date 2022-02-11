Талибы призвали уехавших из Афганистана преподавателей вернуться на родину

Правительство Афганистана, возглавляемое представителями движения "Талибан"*, призвало покинувших страну преподавателей вузов вернуться для достижения научного прогресса, как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на власти.

"Афганистан - это общий дом для всех этнических групп, и мы несем ответственность за их развитие. В отсутствие процветания, система образования страны неполна. В связи с этим министерство высшего образования приглашает всех профессоров, которые покинули страну, вернуться домой", - говорится в заявлении министерства, которое цитирует канал.

Талибы подчеркнули, что преподаватели должны помочь в реализации одной из целей развития страны. Правительство Афганистана также объявило о выделении средств для найма новых преподавателей.

"Мы просим кадры, которые покинули родину, вернуться и продолжить заниматься своим священным делом и внести вклад в научный прогресс страны", - отметило министерство высшего образования Афганистана.

В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.