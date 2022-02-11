Армянским студентам предоставляется возможность получить образование в Греции

Принимая во внимание недавнюю инициативу Европейской школы права и управления по предоставлению полных и частичных стипендий в европейских школах менеджмента как для армянских, так и для иностранных студентов, посол Республики Армения в Греческой Республике Тигран Мкртчян посетил генерального директора ЕШПУ, чтобы обсудить эти возможности с генеральным директором госпожой Панореа Спилиопулу и директором по маркетинговой коммуникации госпожой Сандрой Маниудаки.

Как передает «Арменпресс», об этом стало известно из сообщения, распространенного посольством РА в Греции. В сообщении отмечается, что в ходе встречи представители ЕШПУ представили, что Школа европейского права и управления является международной университетской школой. Она концентрируется на европейском праве и управлении, в частности, по трем специализациям: политология, общественное управление и международные отношения.

Школа предлагает образование на получение степени бакалавра, магистра и аспиранта, также и до докторского уровня. Поскольку ЕШПУ желает расширить свою аудиторию, она для ряда стран предлагает стипендии, в том числе и Армении.

Представители ЕШПУ проинформировали посла Армении, что в 2022 году для обучения на степень бакалавра по европейскому праву и управлению школа предоставила равное количество стипендий - 20 частичных и 20 полных и столько же на степени магистра и аспиранта.

Обучение может быть как дистанционным, так и непосредственным, на месте.

ЕШПУ предоставляет возможности и параллельного обучения. Будучи студентом другого учебного заведения, можно учиться и там. Желающие должны подать заявку онлайн, указав в своей анкете, что они хотят получить стипендию, предназначенную для армянских студентов. Заявление могут подавать все желающие армянской национальности, в том числе и из диаспоры. Занятия будут на английском языке.

Посол Тигран Мкртчян поблагодарил сотрудников ЕШПУ за предложение, пообещав передать эту информацию в Армению, а также советовать учащимся, воспользоваться этой возможностью.

Посол отметил, что количество желающих заниматься политологией, государственным управлением, международными отношениями и европейским правом в Армении достаточно велико, выразив мнение, что армянские университеты и армянские студенты проявят к этой программе большой интерес.