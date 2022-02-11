ВОЗ заявила, что пандемия еще не закончилась

Пандемия еще не закончилась, заявила представитель ВОЗ Сумия Сваминатан. Как передает Арменпресс, об этом пишет Reuters.

"Мы наблюдади как вирус развивается, мутирует, поэтому мы знаем, что появятся новые варианты, требующие нашего внимания, поэтому мы не подошли к концу пандемии", — рассказал главный научный сотрудник организации журналистам в ЮАР.

Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Разновидность выявили уже в 142 странах, включая Россию. Она распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующей.

Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.