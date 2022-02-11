Армения - лидер региона по индексу демократии за 2021 год: The Economist

Аналитический центр британской газеты «The Economist» авторитетной медиа организации «Economist Intelligence Unit» опубликовал данные за 2021 год по индексу демократии, которые содержат информацию и об Армении.

Как передает «Арменпресс», в отчете под названием «Вызов Китая» Республика Армения в последние годы занимает место среди так называемых «гибридных режимов», но она занимает первое место среди стран региона по индексу демократии, обойдя Грузию, Турцию, Россию, Азербайджан и Иран.

При составлении отчета эксперты «The Economist» учитывают пять основных факторов:

Избирательные процессы и плюрализм мнений; Эффективность правительства; Политическое участие; Политическую культуру; Гражданские свободы.

По их анализу данное государство получает общую оценку, согласно которой определяется ее место в индексе.

В докладе государства, в соответствии с их системой управления, классифицируются на четыре основные группы:

полноценные демократии (8-10 баллов); неполные демократии (6-8 баллов); гибридные режимы (4-6 баллов); авторитарные режимы (4 балла и ниже).

Согласно отчету «Индекс демократии-2021», показатель Армении в 2020 г. улучшился на 0,14 балла, она заняла 89-е место с 5,49 баллами. Ближайшей страной к Армении в Индексе демократии является Грузия, которая находится на 91-м месте с 5,12 балла в классификации «гибридных» стран. Турция, считающаяся «гибридной» страной, занимает 103-е место с 4,35 баллами. Авторитарными государствами считаются Россия (3,24 балла - 124 место), Азербайджан (2,68 балла - 141 место) и Иран (1,95 балла - 155 место).

Норвегия имеет 10,00 баллов, Новая Зеландия -10,00 баллов, Финляндия - 10,00 баллов. Они являются лидерами в мире по квалификации «полной демократии». Северная Корея, Мьянма и Афганистан имеют худшие в мире результаты.

Одним из основных моментов отчета за 2021 год является то, что, в отличие от Норвегии, Финляндии, Швеции, Исландии и Дании, страны, которые считаются символом и знаменосцами демократии во всем мире, такие как Соединенные Штаты и Франция, классифицируются экспертами Economist «полными», но среди «несовершенных демократий». Между тем Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии входит в число «полных демократий» с 8,10 баллами.

Эксперты «Economist Intelligent Unit» в 2020 г. Армении дали 5,35, а в 2019 году - 5,54 балла.

Подготовил Арам Саргсян.