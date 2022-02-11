Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и Греции

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 11 февраля провел телефонный разговор с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, главы МИД Армении и Греции коснулись насыщенной повестки армяно-греческих отношений. Собеседники выразили удовлетворение динамикой политического диалога между двумя странами. Была подчеркнута важность шагов, направленных на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес региональным вопросам. Арарат Мирзоян проинформировал своего коллегу о текущем развитии процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией без предварительных условий.