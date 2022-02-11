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В Армению прибыла делегация во главе с руководителем Службы доходов министерства финансов Грузии

В Армению прибыла делегация во главе с руководителем Службы доходов министерства финансов Грузии

В Армению прибыла делегация во главе с руководителем Службы доходов министерства финансов Грузии Леваном Какавой. Как сообщает Арменпресс, на таможенном посту Баграташен его встретил председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян.

«Сегодня в таможенном пункте Баграташен я встретил делегацию во главе с руководителем Службы доходов министерства финансов Грузии Леваном Какавой, прибывшей в Армению с рабочим визитом. Мы с коллегой осмотрели пункт пропуска «Баграташен», ознакомились с условиями надлежащей организации и обслуживания процесса пересечения границы»,- на своей странице в Facebook написал Рустам Бадасян.


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