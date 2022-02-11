Азиатские индексы - 11-02-22

ТОКИО, 11 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 27696.08 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1962.61 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.66% и составил 3462.95 пункта, а HANG SENG снизился на 0.07% и составил 24906.66 пункта.