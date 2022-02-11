Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-02-22

ЕРЕВАН, 11 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 11 февраля, курс доллара США сократился на 0.10 драмa и составил 478.94 драм. Курс евро сократился на 2.94 драмa и составил 545.27 драм. Курс российского рубля сократился на 0.03 драмa и составил 6.38 драм. Курс британского фунта сократился на 0.86 драмa и составил 649.25 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 110.38 драмa и составила 28261.23 драм. Цена серебра выросла на 1.55 драмa и составила 359.63 драм. Цена платины сократилась на 49.51 драмa и составила 15814.03 драм.