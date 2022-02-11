Япония призывает своих граждан незамедлительно покинуть Украину

Министерство иностранных дел Японии приняло решение повысить уровень угрозы пребывания на территории Украины до максимума–четвертого, и призвало своих граждан немедленно покинуть территорию этой страны.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «Известия", об этом заявило Министерство иностранных дел Японии

Согласно классификации японского внешнеполитического ведомства, четвертый уровень опасности пребывания на территории той или иной страны означает следующее: незамедлительно покинуть территорию государства и отказаться от любой поездки в эту страну.

МИД Японии объяснил свое решение последовательным ростом напряженности на российско-украинской границе.

В МИД страны подчеркнули, что дальнейшее развитие ситуации остается непредсказуемым, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия по разрешению кризиса.