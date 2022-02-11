Посол Нидерландов также призывает своих граждан покинуть Украину «как можно раньше»

Правительство Нидерландов рекомендовало своим гражданам «как можно скорее» покинуть территорию Украины из-за напряженной ситуации на российско-украинской границе.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Gazeta, об этом сообщил посол Нидерландов в Украине Дженнес де Мол.

Посол подчеркнул, что речь идет не об эвакуации, а о «добровольном выборе», основанном на сильных аргументах

Отмечается, что Нидерланды перенесут свою дипломатическую миссию из Киева во Львов Там граждане Нидерландов могут обратиться за необходимыми документами и информацией.