Правительство утвердило место расположения Центра репатриации и интеграции в Ереване

Решением правительства Республики Армения официально утверждено место расположения Центра репатриации и интеграции, которое будет построено в Ереване.

«Признавая массовую репатриацию стратегическим приоритетом для Республики Армения и понимая трудности, с которыми сталкиваются многие репатрианты при переезде, Офис главного уполномоченного по делам диаспоры начал этот проект с целью стимулирования и облегчения их перехода в армянское общество. В поддержку этой цели фонд Грайра и Анны Овнанян бесплатно предоставит помещение размером более 300 квадратных метров для деятельности Центра», - как передает Арменпресс, сообщает офис главного уполномоченного по делам диаспоры.

«Мы благодарны фонду Овнаняна за это партнерство и с нетерпением ожидаем совместной работы”, - сказал главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян. “На протяжении многих лет фонд Овнаняна не только оказывал широкую поддержку Республике Армения, но также спонсировал организации, которые были катализаторами репатриации».

В Центре для каждого клиента будет определяться специалист по оказанию индивидуальной поддержки на протяжении всего процесса, начиная с подготовки к отъезду и переезда и заканчивая обустройством в Армении. Специалисты по поддержке интеграции проконсультируют и окажут практическую помощь по ряду вопросов, включая гражданство и проживание, юридические вопросы, образование и культуру, налоги и регистрацию, трудоустройство, банковское дело и финансы, др. Будут учитываться доминирующие языки диаспоры, в том числе восточно- и западноармянский, английский и русский. Кроме того, в Центре будут предоставлять бесплатные уроки восточноармянского языка, а также помогать устанавливать дружеские связи с местными и диаспоральными общинами и организовывать форумы, сетевые мероприятия, ярмарки вакансий и курсы профессиональной подготовки.

В преддверии официального открытия Центра репатриации и интеграции Офис главного уполномоченного по делам диаспоры продолжит оказывать помощь в решении любых вопросов, связанных с процессом репатриации», - сообщает офис главного уполномоченного.