США и ЕС довольно близки к согласованию пакета возможных санкций в отношении России
21:41, 11 Февраль, 2022
США и Евросоюз достаточно близки к согласованию возможного пакета санкций в отношении России, чтобы не допустить обострения ситуации вокруг Украины.
Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил советник Госдепартамента США Дерек Шоле.
"Мы стремительно продвигаемся вперед, и если возникнут непредвиденные обстоятельства, мы будем готовы", - заявил Шоле.
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