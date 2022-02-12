США объявят об эвакуации своих дипломатов на Украине. AP

США собираются эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.

По данным информагентства, Госдепартамент США 12 февраля объявит о том, что все сотрудники диппредставительства должны покинуть Украину в связи с возможным вторжением России в эту страну.

В МИД США пока не ответили на запрос ТАСС по этой теме.

По информации источника Associated Press, группа малочисленных американских дипломатов может остаться в стране, однако они переедут на запад к границе Украины и Польши.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США сократят персонал своего посольства в Украине. Он также призвал находящихся в этой стране американцев в ближайшие 24-48 часов как можно скорее покинуть Украину.