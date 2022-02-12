Гаро Пайлан ознакомился с ремонтом церкви Святого Киракоса в Диарбекире

Гаро Пайлан, армянский депутат турецкого парламента и член Народно-Демократической партии, посетил армянскую церковь Св. Киракоса в Диарбекире.

Как передает Арменпресс, об этом он сделал запись на своей странице в Facebook.

«Я посетил церковь Св. Киракоса в Диарбекире, чтобы ознакомиться с ходом ремонтных работ на месте», — написал он.

Армянская церковь Св. Киракоса в Диарбекире была отремонтирована в 2008 году благодаря усилиям фонда церкви и муниципалитета Диарбекира и благотворителей.Вновь открыта для верующих в конце 2011 года. Однако в последние годы церковь понесла большие потери во время турецко-курдского конфликта. В связи с этим были возобновлены ремонтные работы.