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Covid-19:за сутки в Армении подтверждено 2402 случая

Covid-19:за сутки в Армении подтверждено 2402 случая

По состоянию на 11:00 часов 12 февраля в Армении подтверждено 404 805 случаев заболевания коронавирусом, из них 370 272 случая выздоровления, 8 157 случая смерти. 

В настоящее время лечение от коронавируса получают 24 807 пациентов.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения РА.

За сутки проведено 7249 тестов, подтверждено 2402 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 4610 граждан, зарегистрировано 12 летальных исходов. 

Общее количество тестов достигло 2 млн 819 тыс. 20.


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