Европейские индексы снизились - 11-02-22

МОСКВА, 12 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.42% и составил 15425.12 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.27% и составил 7011.60 пункта, британский FTSE снизился на 0.15% и составил 7661.02 пункта, а российский RTSI снизился на 4.96% и составил 1470.10 пункта.