Время в Ереване: 11:07:36,   13 Февраль

В беседе с главой МИД Украины Блинкенподтвердил поддержку США

В беседе с главой МИД Украины Блинкенподтвердил поддержку США

Госсекретарь США Энтони Блинкен 11 февраля провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

В ходе телефонного разговора Блинкен подтвердил поддержку США Украине.

"Госсекретарь подчеркнул, что любая агрессия России против Украины приведет к совместнымс союзникамибыстрым и серьезным ответным действиям ", - говорится в заявлении.

Блинкен проинформировал украинского коллегу о «глобальных усилиях по снижению напряженности».


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]