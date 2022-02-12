В беседе с главой МИД Украины Блинкенподтвердил поддержку США
11:43, 12 Февраль, 2022
Госсекретарь США Энтони Блинкен 11 февраля провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Госдепа.
В ходе телефонного разговора Блинкен подтвердил поддержку США Украине.
"Госсекретарь подчеркнул, что любая агрессия России против Украины приведет к совместнымс союзникамибыстрым и серьезным ответным действиям ", - говорится в заявлении.
Блинкен проинформировал украинского коллегу о «глобальных усилиях по снижению напряженности».
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