Время в Ереване: 11:07:36,   13 Февраль

Трюдо заявил, что страны Запада не заинтересованы в конфронтации с Россией

Трюдо заявил, что страны Запада не заинтересованы в конфронтации с Россией

Западные страны не заинтересованы в конфронтации с Россией, но продолжат поддерживать Украину в условиях напряженности на российско-украинской границе. 

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

 «Мы не хотим конфронтации с Россией, мы решили поддержать украинский народ в его праве самому выбирать свое будущее», — сказал он.

Премьер-министр Канады заявил, что страны Запада полны решимости ввести «жесткие санкции» против России, если российская сторона нарушит территориальную целостность и суверенитет Украины.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]