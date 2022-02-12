Covid-19: число зараженных в мире составляет около 405 миллионов

Число зараженных коронавирусом во всем мире достигло 405 миллионов, а число летальных исходов превысило 5,78 миллиона.

Как сообщает Арменпресс, данные об этом 11 февраля опубликовала Всемирная организация здравоохранения.

Наибольшее количество заражений зарегистрировано в США - 76 649 746, далее следуют Индия (42 536 137), Бразилия (26 955 434), Франция (20 772 543) и Великобритания (18 162 203).

По числу умерших США также лидируют — 905 957, за ними следуют Бразилия (635 074), Индия (507 177), Россия (338 813) и Мексика (310 627).