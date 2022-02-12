Новая Зеландия и Австралия призвали своих граждан немедленно покинуть Украину

Министерство иностранных дел Новой Зеландии призвало своих граждан немедленно покинуть территорию Украины.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает INTERFAX.RU.

В заявлении министерства говорится: «Этот шаг объясняется растущей напряженностью между Россией и Украиной».

С таким же призывом к своим гражданам обратился премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Как сообщают австралийские СМИ, он назвал ситуацию в Украине «очень опасной».

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предложил всем американцам покинуть Украину в ближайшие 24-48 часов. Ранее на этой неделе официальный представитель Белого дома заявил, что США не планируют эвакуировать американскихграждан из Украины с помощью военных, а представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что при необходимости американские войска в Европе могут, не появляясь на территории Украины, помочь эвакуировать американцев.