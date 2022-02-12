Блинкен проведет телефонный разговор с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует провести телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 12 февраля.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

«Я планирую подчеркнуть единство и решимость [союзников]», — сказал Блинкен, сообщая о предстоящем телефонном разговоре.

1 февраля у Лаврова и Блинкена также состоялся телефонный разговор. По данным Госдепа, разговор был профессиональным, очень искренним. По данным МИД России, в ходе телефонного разговора Лавров призвал США заставить Киев выполнить Минские договоренности.