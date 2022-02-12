По требованию властей Германии Telegram заблокировал 64 канала

Telegram заблокировал в Германии 64 канала с запрещенным или агрессивным контентом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Süddeutsche Zeitung, добавив, что Telegram впервые ответил на запрос властей Германии.

Между представителями правительства Германии и Telegram уже состоялись две виртуальные встречи, в ходе которых стороны договорились о продолжении контактов.

Германия уже давно грозит штрафами в отношенииTelegram за распространение незаконной информации. Министр внутренних дел Нэнси Фезер даже не исключила блокировку работы Telegram в стране.