МИД Бельгии посоветовал своим гражданам покинуть Украину

МИД Бельгии посоветовал своим гражданам, находящимся в Украине, покинуть страну, не гарантируя возможность эвакуации в случае обострения ситуации.

Как сообщает Арменпресс, МИД Бельгии выступил с заявлением по этому поводу.

«Не рекомендуются путешествия по всей Украине. Гражданам, находящимся в настоящее время в Украине, настоятельно рекомендуется покинуть страну.

С ноября 2021 года напряженность на границах Украины, России и Белоруссии нарастает, ситуация крайне непредсказуемая, советуем быть в курсе ситуации на местах", - говорится в сообщении.

"Следует иметь в виду, что в случае внезапного ухудшения ситуации в Украине связь, в том числе телефонная и интернет, могут быть нарушены. Это может иметь серьезные последствия для работы аэропортов, препятствуя воздушному движению», — также говорится в заявлении.

МИД Бельгии также предупреждает граждан, что эвакуация не может быть гарантирована в случае ухудшения ситуации в Украине, поэтому рекомендуется покинуть страну как можно раньше, пока это возможно.

Ранее ЕС разрешил неосновным сотрудникам своего представительства в Украине покинуть страну. В то же время официальный представитель Евросоюза по внешним связям Питер Стано заявил, что об эвакуации персонала пока речи не идет. П

Президент США также заявил о необходимости покинуть Украину. Вечером 11 февраля он провел виртуальную встречу со странами Запада, после чего ряд стран сделал аналогичные предложения своим гражданам.