Полиция предотвратила вооруженное столкновение в Ванадзоре: обнаружены оружие и боеприпасы

Следователи Таронского отдела полиции получили оперативную информацию о том, что на улице Мясникяна в Ванадзоре находится группа граждан, у них в машине незаконное оружие, и они собираются ссориться.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и информации Полиции РА, 1 февраля в 14:25 часов в Таронское отделение полиции с указанного адреса были доставлены 6 человек вместе с автомобилем ВАЗ-21010.

При личном досмотре у 32-летнего мужчины был обнаружен пистолет с 7 патронами и складной нож длиной 22 см. В сумке у 35-летнего мужчины были обнаружены 3 пули и обойма с 6 пулями. При осмотре автомобиля на водительском сиденье рядом с водителем был обнаружен пистолет типа «Макаров», заряженный 6 патронами.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование.