В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

В Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Карилич.

Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков с прицепами (необходимо использовать цепи противоскольжения)

На автомагистрали Сараван-Сараландж Вайоцдзорской области, автомагистрали Сисиан-"Зангер" Сюникской области гололед.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.