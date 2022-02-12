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В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает   Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

В Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Карилич. 

Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков с прицепами (необходимо использовать цепи противоскольжения)

На автомагистрали Сараван-Сараландж Вайоцдзорской области, автомагистрали Сисиан-"Зангер" Сюникской области гололед.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения советует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.


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