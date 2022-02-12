Covid-19: в Арцахе зарегистрировано 223 новых случая

12 февраля в Арцахе проведено 497 тестов, зарегистрировано 223 новых случая заболевания коронавирусом. Один человек умер.

Как передает Арменпресс, Министерство здравоохранения Арцаха сообщает, что в настоящее время 47 инфицированных находятся на стационарном лечении от коронавирусной болезни.

В 2022 году на лабораторное выявление коронавируса обследовано 5054 гражданина, у 1491 из них получен положительный результат теста. Всего от коронавируса умер 21 человек.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше, а также сообщает, что населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19, тем самым защитив здоровье – ваше и ваших близких.

Вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Минздрава Арцаха – в рабочие дни – с 9:00-16։00 часов, в субботу – с 10:00-14:00 часов, в ГНКО «Центр вирусологии и гигиены», в районных медицинских объединениях Аскеранского, Мартунинского и Мартакертского районов.