Посольство США в Армении поздравило с Днем Святого Саркиса
14:25, 12 Февраль, 2022
Посольство США в Армении поздравило святого Саркиса, покровителя молодежи и влюбленных.
"Поздравляем с праздником святого Саркиса, покровителя молодых и влюбленных. Сегодня в Армении отмечают День влюбленных, и сотрудники посольства США пытаются одним-двумя словами описать любовь, бесценный и таинственный дар, данный людям", - как передает Арменпресс, говорится в сообщении посольства.
Посольство также представило видео, в котором сотрудники посольства описывают чувство любви.
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