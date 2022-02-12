Температура воздуха в Армении повысится на 3-5 градусов

12 февраля, 13 февраля, 15-17 февраля на территории Республики Армения ожидается погода без осадков. Во второй половине дня 14 февраля в отдельных регионах ожидаются осадки и туман.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, ветер ожидается юго-западный, 2-5 м/с. 13 февраля в отдельных районах ожидается усиление ветра до 18-23 м/с.

Днем 12-13 февраля температура воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов.

В Ереване днем 12февраля, 13-17 февраля осадков не ожидается.