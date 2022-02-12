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Часть сотрудников посольства США в Киеве покинет Украину

Часть сотрудников посольства США в Киеве покинет Украину

Госдепартамент США поручил американским дипломатам в Киеве, не занимающим позицийкритической значимости, покинуть Украину. 

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter сообщило посольство США в Украине.

Отмечается, что такое решение обусловлено полученной информацией о том, что российская сторона увеличивает численность своих войск на границе с Украиной. По сообщению дипмиссии, большая часть сотрудников посольства США продолжит работу в Киеве.


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