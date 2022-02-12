Швейцария призывает граждан воздержаться от визитов в Украину
15:04, 12 Февраль, 2022
МИД Швейцарии посоветовал своим гражданам воздержаться от туристических или других несрочных визитов в Украину.
Как сообщает Арменпресс, соответствующее заявление размещено на сайте МИД Швейцарии.
"Не рекомендуется посещать Украину с туристическими или другими несрочными визитами. В целом не рекомендуется посещать некоторые районы страны», — говорится в заявлении. По данным МИД, все эти рекомендации вытекают из результатов анализа ситуации дипмиссией.
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