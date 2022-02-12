К Дню Святого Саркиса 20 военнослужащим вручены специальные награды Араратской Патриаршей епархии

Большой популярностью в Армении пользуется праздник покровителя любви Святого Саркиса, его сына Мартироса и 14 воинов.В этом году он отмечается 12 февраля. По случаю праздника в церкви Святого Саркиса состоялась церемония благословения военнослужащих.

Как сообщает Арменпресс, после Святой литургии солдаты приняли таинство, после чего состоялась церемония награждения военнослужащих.

По благословению Святейшего Патриарха, архиепископа Навасарда Кчояна, викария Араратской Патриаршей епархии, 20 лучших военнослужащих, исполнивших свой священный долг в ходе 44-дневной войны в Арцахе, несших боевое дежурство в пределах государственных границ Республики Армения, были награждены специальными наградами Араратской Патриаршей епархии, символическими подарками.

Награды вручил предстоятель Армавирской епархии, Его Преосвященство архиепископ Сион Адамян. Он поздравил всех, призвал двигаться вперед, продолжать священное дело защиты рубежей нашей Родины. «На нас лежит священный долг— восстановить границы нашей Родины, нашу честь и достоинство. Поздравляю всех нас с днем святого Саркиса и еще раз прошу его благословения и заступничества», — сказал он.

По случаю Дня святого Саргиса родители пропавших без вести солдат также пришли в церковь.