Лавров и Блинкен обсудили ситуацию вокруг Украины

По американской инициативе 12 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, Лавров подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса».

Как отметил глава российского МИД, реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные нами проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для нас положения, прежде всего о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей. Было акцентировано, что эти вопросы займут центральное место в нашей оценке полученных от США и НАТО документов, которая будет доведена до сведения коллег. С.В.Лавров напомнил о недопустимости действий, нарушающих принятые на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности в Евро-Атлантике.

Главы внешнеполитических ведомств двух государств затронули также некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений.